Возьми мое сердце
Актёры и съёмочная группа фильма «Возьми мое сердце»

Актёры и съёмочная группа фильма «Возьми мое сердце»

Режиссёры

Джордж Лумис

George Loomis
Режиссёр
Элиас Талбот

Elias Talbot
Режиссёр

Актёры

Кристофер Казинс

Christopher Cousins
АктёрAmbassador Chris Williams
Джордж Лумис

George Loomis
АктёрJones Berg
Мисси Пайл

Missi Pyle
АктрисаCarrie Ingall
Вивика А. Фокс

Vivica A. Fox
АктрисаDr. Sherry Cooper
Наталия Ногулич

Natalia Nogulich
АктрисаAlana Williams
Энджелл Конвелл

Angell Conwell
АктрисаDr. Leigh Waters
Джек Доннер

Jack Donner
АктёрMr. Joseph Stone
Каталина Витери

Katalina Viteri
АктрисаNurse Lucy Clark

Сценаристы

Джордж Лумис

George Loomis
Сценарист

Продюсеры

Джордж Лумис

George Loomis
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Иванков

Актёр дубляжа
Никита Грудинов

Актёр дубляжа
Лариса Гретчина

Актриса дубляжа
Анастасия Захарова

Актриса дубляжа

Операторы

Элиас Талбот

Elias Talbot
Оператор