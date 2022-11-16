Возьми мое сердце (фильм, 2020) смотреть онлайн
6.52020, Caretakers
Триллер, Детектив87 мин18+
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О фильме
Молодой студент-медик старательно ухаживает за Крисом Уильямсом, раненым послом США в Сирии, пока пациент ждет трансплантации сердца. Уильямс пережил теракт в Дамаске, в результате которого погибла его дочь и была ранена жена. Находясь в тщательно охраняемой больнице, идеалист Джонс пытается помочь послу, насколько это возможно, однако Уильямс сообщает ему о политическом заговоре, который может поставить под угрозу жизни их всех.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ДЛРежиссёр
Джордж
Лумис
- ЭТРежиссёр
Элиас
Талбот
- ККАктёр
Кристофер
Казинс
- ДЛАктёр
Джордж
Лумис
- МПАктриса
Мисси
Пайл
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- ННАктриса
Наталия
Ногулич
- ЭКАктриса
Энджелл
Конвелл
- ДДАктёр
Джек
Доннер
- КВАктриса
Каталина
Витери
- ДЛСценарист
Джордж
Лумис
- ДЛПродюсер
Джордж
Лумис
- АИАктёр дубляжа
Александр
Иванков
- НГАктёр дубляжа
Никита
Грудинов
- ЛГАктриса дубляжа
Лариса
Гретчина
- АЗАктриса дубляжа
Анастасия
Захарова
- ЭТОператор
Элиас
Талбот