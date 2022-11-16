Молодой студент-медик старательно ухаживает за Крисом Уильямсом, раненым послом США в Сирии, пока пациент ждет трансплантации сердца. Уильямс пережил теракт в Дамаске, в результате которого погибла его дочь и была ранена жена. Находясь в тщательно охраняемой больнице, идеалист Джонс пытается помочь послу, насколько это возможно, однако Уильямс сообщает ему о политическом заговоре, который может поставить под угрозу жизни их всех.

