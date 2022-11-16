Возьми мое сердце
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Возьми мое сердце

Возьми мое сердце (фильм, 2020) смотреть онлайн

6.52020, Caretakers
Триллер, Детектив87 мин18+

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О фильме

Молодой студент-медик старательно ухаживает за Крисом Уильямсом, раненым послом США в Сирии, пока пациент ждет трансплантации сердца. Уильямс пережил теракт в Дамаске, в результате которого погибла его дочь и была ранена жена. Находясь в тщательно охраняемой больнице, идеалист Джонс пытается помочь послу, насколько это возможно, однако Уильямс сообщает ему о политическом заговоре, который может поставить под угрозу жизни их всех.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Возьми мое сердце»