Актёры и съёмочная группа фильма «Воздушный охотник»
Режиссёры
Актёры
АктёрMajor Jack Holloway
Дольф ЛундгренDolph Lundgren
АктёрCaptain 'Sparks' Johnson
Мистро КларкMystro Clark
АктёрCaptain Lucas (в титрах: John Pennell)
Джон ПеннеллJon Pennell
АктёрGeneral William Jacobs
Роберт МианоRobert Miano
АктрисаNicole Holloway
Ивонн ЗимаYvonne Zima
АктрисаJessica Holloway
Кайли БэксKylie Bax
АктёрSergeant McGarry
Джоди ДжонсJody Jones
АктёрSergeant Stanley
Роберт Глен КитRobert Glen Keith
АктёрAgent Load (в титрах: Tony Hickox)
Энтони ХикоксAnthony Hickox
АктрисаAgent Lock