Фильмы
Воздушный охотник
Актёры и съёмочная группа фильма «Воздушный охотник»

Актёры и съёмочная группа фильма «Воздушный охотник»

Режиссёры

Энтони Хикокс

Anthony Hickox
Режиссёр

Актёры

Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
АктёрMajor Jack Holloway
Мистро Кларк

Mystro Clark
АктёрCaptain 'Sparks' Johnson
Джон Пеннелл

Jon Pennell
АктёрCaptain Lucas (в титрах: John Pennell)
Роберт Миано

Robert Miano
АктёрGeneral William Jacobs
Ивонн Зима

Yvonne Zima
АктрисаNicole Holloway
Кайли Бэкс

Kylie Bax
АктрисаJessica Holloway
Джоди Джонс

Jody Jones
АктёрSergeant McGarry
Роберт Глен Кит

Robert Glen Keith
АктёрSergeant Stanley
Энтони Хикокс

Anthony Hickox
АктёрAgent Load (в титрах: Tony Hickox)
Кимберли Дейвис

Kimberley Davies
АктрисаAgent Lock

Сценаристы

Билл Гуква

Bill Gucwa
Сценарист

Продюсеры

Трэйси Стэнли

Tracee Stanley
Продюсер
Эндрю Стивенс

Andrew Stevens
Продюсер
Ашок Амритрадж

Ashok Amritraj
Продюсер
Уильям Бурк

William Burke
Продюсер

Художники

Кэрол Рэмси

Carol Ramsey
Художница

Монтажёры

Бретт Хедлунд

Brett Hedlund
Монтажёр

Операторы

Дэвид Бридж

David Bridges
Оператор