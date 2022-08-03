Джека Холловея — отважного пилота по прозвищу «Воздушный Охотник» — обвинили в государственной измене и краже сверхсекретного оружия. Ловко сфабрикованное обвинение лишило его свободы, и только рискованный побег позволил ему вновь оказаться на воле. С помощью верного друга Джэк нападает на след изменников, даже не подозревая, жертвой какого чудовищного заговора он стал.

