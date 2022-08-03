Воздушный охотник (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.31999, Storm Catcher
Боевик, Триллер91 мин18+
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О фильме
Джека Холловея — отважного пилота по прозвищу «Воздушный Охотник» — обвинили в государственной измене и краже сверхсекретного оружия. Ловко сфабрикованное обвинение лишило его свободы, и только рискованный побег позволил ему вновь оказаться на воле. С помощью верного друга Джэк нападает на след изменников, даже не подозревая, жертвой какого чудовищного заговора он стал.
Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ЭХРежиссёр
Энтони
Хикокс
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- МКАктёр
Мистро
Кларк
- ДПАктёр
Джон
Пеннелл
- РМАктёр
Роберт
Миано
- ИЗАктриса
Ивонн
Зима
- КБАктриса
Кайли
Бэкс
- ДДАктёр
Джоди
Джонс
- РГАктёр
Роберт
Глен Кит
- ЭХАктёр
Энтони
Хикокс
- КДАктриса
Кимберли
Дейвис
- БГСценарист
Билл
Гуква
- ТСПродюсер
Трэйси
Стэнли
- ЭСПродюсер
Эндрю
Стивенс
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- УБПродюсер
Уильям
Бурк
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- БХМонтажёр
Бретт
Хедлунд
- ДБОператор
Дэвид
Бридж