Воздушный охотник
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Воздушный охотник

Воздушный охотник (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.31999, Storm Catcher
Боевик, Триллер91 мин18+

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О фильме

Джека Холловея — отважного пилота по прозвищу «Воздушный Охотник» — обвинили в государственной измене и краже сверхсекретного оружия. Ловко сфабрикованное обвинение лишило его свободы, и только рискованный побег позволил ему вновь оказаться на воле. С помощью верного друга Джэк нападает на след изменников, даже не подозревая, жертвой какого чудовищного заговора он стал.

Страна
США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воздушный охотник»