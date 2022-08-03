Воздух (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Air
Фантастика, Драма90 мин18+
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О фильме
В центре сюжета два человека, герои Ридуса и Хонсу. Настал апокалипсис. Группа людей, ученых, выжила, благодаря криогенной заморозке. Только они способны спасти жизнь на Земле, и главным героям предстоит охранять их криогенный сон. Впереди ребят ожидают неимоверные испытания.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Триллер
КачествоSD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ККРежиссёр
Кристиан
Кантамесса
- Актёр
Норман
Ридус
- Актёр
Джимон
Хонсу
- Актриса
Сандрин
Холт
- МХАктёр
Майкл
Хоган
- СБАктёр
Стив
Бёрджесс
- РБАктёр
Райан
Бейл
- ПЛАктриса
Паула
Линдберг
- СЛАктриса
Софи
Луи
- ДНАктёр
Дэвид
Найкл
- ККСценарист
Кристиан
Кантамесса
- Продюсер
Дэвид
Элперт
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- РКПродюсер
Роберт
Киркман
- ГЭМонтажёр
Грег
ЭнДжи
- НЛОператор
Норм
Ли
- ЭВКомпозитор
Эдо
Ван Бримен