Воздух (фильм, 2014) смотреть онлайн

В центре сюжета два человека, герои Ридуса и Хонсу. Настал апокалипсис. Группа людей, ученых, выжила, благодаря криогенной заморозке. Только они способны спасти жизнь на Земле, и главным героям предстоит охранять их криогенный сон. Впереди ребят ожидают неимоверные испытания.

