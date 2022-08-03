Воздух
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Воздух

Воздух (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Air
Фантастика, Драма90 мин18+

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О фильме

В центре сюжета два человека, герои Ридуса и Хонсу. Настал апокалипсис. Группа людей, ученых, выжила, благодаря криогенной заморозке. Только они способны спасти жизнь на Земле, и главным героям предстоит охранять их криогенный сон. Впереди ребят ожидают неимоверные испытания.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.1 IMDb