Война (фильм, 2016) смотреть онлайн
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О фильме
Военная драма «Война» — фильм о солдате, который вернулся домой и обнаружил, что привычный ему мир оказался разрушен до основания.
Морской пехотинец Гэбриэл Драммер возвращается из Афганистана и обнаруживает родной город, лежащий в руинах. Вместе со своим боевым товарищем Дэвином мужчина пытается отыскать жену и сына, которые бесследно исчезли. Но чем дальше Гэбриэл идет, тем очевиднее становится: переживаемый им кошмар может быть не снаружи, а внутри него самого.
Режиссер Дито Монтиель превращает историю о посттравматическом синдроме в эмоциональное путешествие по руинам памяти. Сыгравший главную роль в картине Шайа ЛаБаф удивительно органичен в своей роли: его герой — сильный и при этом безнадежно потерянный человек, который не может отличить войну от мира. Смотреть фильм «Война» стоит, если вы ищете не зрелищный боевик, а пронзительную притчу о хрупкости человеческого сознания.
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Дито
Монтиель
- Актёр
Шайа
ЛаБаф
- Актёр
Джай
Кортни
- Актёр
Гари
Олдман
- Актриса
Кейт
Мара
- ТКАктёр
Тори
Киттлз
- ККАктёр
Клифтон
Коллинз мл.
- ЧШАктёр
Чарли
Шотуэлл
- ХПАктёр
Хосе
Пабло Кантильо
- ДСАктёр
Джастин
Смит
- ПСАктёр
Пол
Садо
- ДМСценарист
Дито
Монтиель
- АГСценарист
Адам
Г. Саймон
- ДБПродюсер
Джон
Бертон
- ДКПродюсер
Доун
Крантц
- СМПродюсер
Стефен
МакЭвети
- БАПродюсер
Бэрри
Александр
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ДСАктёр дубляжа
Денис
Строев
- КВХудожница
Кристин
Вада
- ЧНХудожник
Чилли
Нэйтан
- МЁМонтажёр
Марк
Ёсикава
- ШДОператор
Шелли
Джонсон
- КМКомпозитор
Клинт
Мэнселл