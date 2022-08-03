Война
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Война (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Man Down
Триллер, Военный86 мин18+

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О фильме

Военная драма «Война» — фильм о солдате, который вернулся домой и обнаружил, что привычный ему мир оказался разрушен до основания.

Морской пехотинец Гэбриэл Драммер возвращается из Афганистана и обнаруживает родной город, лежащий в руинах. Вместе со своим боевым товарищем Дэвином мужчина пытается отыскать жену и сына, которые бесследно исчезли. Но чем дальше Гэбриэл идет, тем очевиднее становится: переживаемый им кошмар может быть не снаружи, а внутри него самого.

Режиссер Дито Монтиель превращает историю о посттравматическом синдроме в эмоциональное путешествие по руинам памяти. Сыгравший главную роль в картине Шайа ЛаБаф удивительно органичен в своей роли: его герой — сильный и при этом безнадежно потерянный человек, который не может отличить войну от мира. Смотреть фильм «Война» стоит, если вы ищете не зрелищный боевик, а пронзительную притчу о хрупкости человеческого сознания.

Страна
США
Жанр
Военный, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Война»