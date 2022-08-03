Война (фильм, 2016) смотреть онлайн

Военная драма «Война» — фильм о солдате, который вернулся домой и обнаружил, что привычный ему мир оказался разрушен до основания.



Морской пехотинец Гэбриэл Драммер возвращается из Афганистана и обнаруживает родной город, лежащий в руинах. Вместе со своим боевым товарищем Дэвином мужчина пытается отыскать жену и сына, которые бесследно исчезли. Но чем дальше Гэбриэл идет, тем очевиднее становится: переживаемый им кошмар может быть не снаружи, а внутри него самого.



Режиссер Дито Монтиель превращает историю о посттравматическом синдроме в эмоциональное путешествие по руинам памяти. Сыгравший главную роль в картине Шайа ЛаБаф удивительно органичен в своей роли: его герой — сильный и при этом безнадежно потерянный человек, который не может отличить войну от мира. Смотреть фильм «Война» стоит, если вы ищете не зрелищный боевик, а пронзительную притчу о хрупкости человеческого сознания.

