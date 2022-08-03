Вот так подружка (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.72014, Una Donna per Amica
Комедия84 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Франческо и Клаудия, молодые, красивые и успешные, – друзья не разлей вода уже много лет. Между ними нет абсолютно никаких секретов. Они любят весело проводить время и дурачатся как малые дети. У Клаудии даже есть ключи от квартиры Франческо, куда она может заглянуть в любое время. Но однажды девушка знакомится с Джованни, и тот принимается настойчиво за ней ухаживать, а вскоре уже зовет замуж.
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ДВРежиссёр
Джованни
Веронези
- Актёр
Фабио
Де Луиджи
- Актриса
Летиция
Каста
- МСАктриса
Моника
Скаттини
- ДКАктриса
Джеппи
Куччари
- ВРАктриса
Вирджиния
Раффаэле
- ВСАктриса
Валерия
Соларино
- ВЛАктриса
Валентина
Лодовини
- АДАктёр
Адриано
Джаннини
- АЛАктриса
Антония
Лискова
- МДАктриса
Мириам
Далмазио
- УКСценарист
Уго
Кити
- ДВСценарист
Джованни
Веронези
- ДППродюсер
Доменико
Прокаччи
- МСХудожник
Массимилиано
Стуриале
- ДФМонтажёр
Джоджо
Франкини
- АКОператор
Арнальдо
Катинари