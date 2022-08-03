Вот так подружка
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Вот так подружка

Вот так подружка (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.72014, Una Donna per Amica
Комедия84 мин18+

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О фильме

Франческо и Клаудия, молодые, красивые и успешные, – друзья не разлей вода уже много лет. Между ними нет абсолютно никаких секретов. Они любят весело проводить время и дурачатся как малые дети. У Клаудии даже есть ключи от квартиры Франческо, куда она может заглянуть в любое время. Но однажды девушка знакомится с Джованни, и тот принимается настойчиво за ней ухаживать, а вскоре уже зовет замуж.

Страна
Италия
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вот так подружка»