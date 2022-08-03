Франческо и Клаудия, молодые, красивые и успешные, – друзья не разлей вода уже много лет. Между ними нет абсолютно никаких секретов. Они любят весело проводить время и дурачатся как малые дети. У Клаудии даже есть ключи от квартиры Франческо, куда она может заглянуть в любое время. Но однажды девушка знакомится с Джованни, и тот принимается настойчиво за ней ухаживать, а вскоре уже зовет замуж.

