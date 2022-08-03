Восточная сказка
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Восточная сказка (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.42017, Basmati Blues
Мюзикл, Комедия101 мин18+

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О фильме

Молодая ученая едет в маленькую индийскую деревушку, чтобы внедрить там новый сорт риса. Там она находит приключения и настоящую любовь. Красочный мюзикл в стиле Болливуда с Бри Ларсон и Дональдом Сазерлендом.

Линда твердо намерена решить проблему мирового голода, поэтому разрабатывает уникальный сорт риса, который способен произвести революцию в сельском хозяйстве. Ее начальство хочет протестировать чудесный рис в Индии, для чего и отправляет Линду в небольшую деревню, чтобы там полноценно испытать возможности этого изобретения. В новой стране с совершенно незнакомой культурой ученая знакомится с Раджитом, талантливым студентом, который уверен, что улучшить урожайность риса можно естественным путем. Их взгляды сталкиваются, что приводит к конфликтам, но постепенно между молодыми людьми появляется уважение и даже любовь. Это оказывается весьма кстати, ведь намерения работодателей Линды не такие уж благие и жителям деревни понадобится помощь двух возлюбленных.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.0 IMDb