Восточная сказка (фильм, 2017) смотреть онлайн
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О фильме
Молодая ученая едет в маленькую индийскую деревушку, чтобы внедрить там новый сорт риса. Там она находит приключения и настоящую любовь. Красочный мюзикл в стиле Болливуда с Бри Ларсон и Дональдом Сазерлендом.
Линда твердо намерена решить проблему мирового голода, поэтому разрабатывает уникальный сорт риса, который способен произвести революцию в сельском хозяйстве. Ее начальство хочет протестировать чудесный рис в Индии, для чего и отправляет Линду в небольшую деревню, чтобы там полноценно испытать возможности этого изобретения. В новой стране с совершенно незнакомой культурой ученая знакомится с Раджитом, талантливым студентом, который уверен, что улучшить урожайность риса можно естественным путем. Их взгляды сталкиваются, что приводит к конфликтам, но постепенно между молодыми людьми появляется уважение и даже любовь. Это оказывается весьма кстати, ведь намерения работодателей Линды не такие уж благие и жителям деревни понадобится помощь двух возлюбленных.
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Рейтинг
- Актриса
Бри
Ларсон
- Актёр
Уткарш
Амбудкар
- Актёр
Скотт
Бакула
- ССАктёр
Саахил
Сегал
- Актриса
Тайн
Дейли
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- ЛМАктриса
Лакшми
Манчу
- ББАктёр
Бугс
Бхаргава
- ДТАктёр
Далип
Тахил
- СМАктриса
Сухасини
Малай
- ДСПродюсер
Джеффри
Сорос
- ДТПродюсер
Джонатан
Т. Бэйкер
- ХДПродюсер
Хэрш
Дэйв
- АМХудожник
Аман
Мохан Видхате
- КВХудожница
Керин
Вагнер
- САКомпозитор
Стивен
Аргила