Восставшая из ада (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Хоррор о сиделке, которой приходится ухаживать за одержимой демоном ведьмой. У Элли умирает мать, и ей приходится вернуться в родной город, с которым у нее связано немало мрачных воспоминаний. Элли хочет подготовить дом для будущей продажи и уехать, но быстро справиться с делами не получается. Чтобы как-то продержаться это время, Элли берется присматривать за прикованной к кровати пожилой женщиной Эмброуз. Элли переселяется в ее имение и очень скоро начинает замечать, что болезнь Эмброуз отличается от всего, с чем ей приходилось иметь дело ранее. Женщина была местной ведьмой и накладывала порчу на тех, кому хотели причинить вред те, кто приходил к ней за помощью. Но последний ритуал пошел не по плану, и в нее вселился демон. Что предпримет Элли теперь и сможет ли одолеть злые силы, расскажет «Восставшая из ада» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.

