Восставшая из ада (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Хоррор о сиделке, которой приходится ухаживать за одержимой демоном ведьмой. У Элли умирает мать, и ей приходится вернуться в родной город, с которым у нее связано немало мрачных воспоминаний. Элли хочет подготовить дом для будущей продажи и уехать, но быстро справиться с делами не получается. Чтобы как-то продержаться это время, Элли берется присматривать за прикованной к кровати пожилой женщиной Эмброуз. Элли переселяется в ее имение и очень скоро начинает замечать, что болезнь Эмброуз отличается от всего, с чем ей приходилось иметь дело ранее. Женщина была местной ведьмой и накладывала порчу на тех, кому хотели причинить вред те, кто приходил к ней за помощью. Но последний ритуал пошел не по плану, и в нее вселился демон. Что предпримет Элли теперь и сможет ли одолеть злые силы, расскажет «Восставшая из ада» — фильм 2022 смотреть онлайн можно на Wink.
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- КЛРежиссёр
Кевин
Льюис
- СГАктриса
Сара
Грэй
- МФАктриса
Мег
Фостер
- СДАктриса
Сара
Дюмон
- МСАктриса
Мена
Сувари
- АНАктриса
Алексис
Нэп
- ККАктриса
Кайлани
Кнапп
- ДСАктриса
Дженнифер
Силверштейн
- ТДАктёр
Трой
Джеймс
- ОДАктриса
Оливия
Дэй
- РКСценарист
Роб
Кеннеди
- ЭКПродюсер
Энн
Карли
- ЕЛАктриса дубляжа
Екатерина
Ландо
- РЩАктриса дубляжа
Регина
Щукина
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Войченко
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- КМХудожница
Кэт
Маклеод Распа
- ЭБХудожница
Эшли
Бордерс
- ДСХудожник
Дерек
Северсон
- РЛМонтажёр
Райан
Либерт
- ДНОператор
Дэвид
Ньюберт
- ЭМКомпозитор
Эмой
Мьюзик