Wink
Детям
Воспоминание
Актёры и съёмочная группа фильма «Воспоминание»

Актёры и съёмочная группа фильма «Воспоминание»

Режиссёры

Владимир Арбеков

Владимир Арбеков

Режиссёр

Актёры

Любовь Соколова

Любовь Соколова

Актриса
Мария Виноградова

Мария Виноградова

Актриса
Николай Граббе

Николай Граббе

Актёр
Ирина Солонина

Ирина Солонина

Актриса

Сценаристы

Владимир Данилов

Владимир Данилов

Сценарист

Художники

Константин Карпов

Константин Карпов

Художник
Елена Гололобова

Елена Гололобова

Художница

Монтажёры

Галина Смирнова

Галина Смирнова

Монтажёр

Операторы

Кабул Расулов

Кабул Расулов

Оператор

Композиторы

А. Арутюнов

А. Арутюнов

Композитор