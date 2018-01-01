Воспитательница (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Заботливая мать, примерная жена и воспитательница с двадцатилетним стажем Лиза Спинелли чувствует, что в ее жизни не хватает творчества и обнаруживает у подопечного в детском саду поэтический дар. Она становится наставницей юного гения, а еe забота о нем всe больше походит на одержимость.



Воспитательница смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.