Воспитательница
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Воспитательница

Воспитательница (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Kindergarten Teacher
Драмы89 мин18+

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Сюжет

Заботливая мать, примерная жена и воспитательница с двадцатилетним стажем Лиза Спинелли чувствует, что в ее жизни не хватает творчества и обнаруживает у подопечного в детском саду поэтический дар. Она становится наставницей юного гения, а еe забота о нем всe больше походит на одержимость.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Воспитательница»