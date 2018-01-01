Воспитательница (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Kindergarten Teacher
Драмы89 мин18+
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Сюжет
Заботливая мать, примерная жена и воспитательница с двадцатилетним стажем Лиза Спинелли чувствует, что в ее жизни не хватает творчества и обнаруживает у подопечного в детском саду поэтический дар. Она становится наставницей юного гения, а еe забота о нем всe больше походит на одержимость.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- СКРежиссёр
Сара
Коланджело
- Актриса
Мэгги
Джилленхол
- ПСАктёр
Паркер
Севак
- Актёр
Гаэль
Гарсиа Берналь
- МЧАктёр
Майкл
Чернус
- Актриса
Роза
Салазар
- АБАктриса
Анна
Барышников
- ДТАктриса
Дэйзи
Тахэн
- СЧАктёр
Самрат
Чакрабарти
- АНАктёр
Аджай
Найду
- АБАктёр
Ато
Блэнксон-Вуд
- СКСценарист
Сара
Коланджело
- Сценарист
Надав
Лапид
- Продюсер
Мэгги
Джилленхол
- Продюсер
Селин
Рэттрэй
- ТСПродюсер
Труди
Стайлер
- ВПХудожник
Ванесса
Портер
- ЛПМонтажёр
Ли
Перси
- МВМонтажёр
Марк
Вайвз