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Вонка (фильм, 2023) смотреть онлайн

2023, Wonka
Мюзикл, Фэнтези18+

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О фильме

Мечтая открыть магазин в городе, известном своим шоколадом, молодой и бедный Вилли Вонка обнаруживает, что индустрией управляет картель жадных шоколатье.

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Страна
США, Великобритания, Канада
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Приключения, Фэнтези

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Актёры и съёмочная группа фильма «Вонка»