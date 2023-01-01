Вонка (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Wonka
Мюзикл, Фэнтези18+
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О фильме
Мечтая открыть магазин в городе, известном своим шоколадом, молодой и бедный Вилли Вонка обнаруживает, что индустрией управляет картель жадных шоколатье.
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СтранаСША, Великобритания, Канада
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Пол
Кинг
- МЛАктёр
Мэтт
Лукас
- ПДАктёр
Пэтерсон
Джозеф
- Актёр
Роуэн
Эткинсон
- КОАктёр
Колин
О’Брайэн
- КЛАктриса
Кала
Лэйн
- Актёр
Мэтью
Бэйнтон
- Актриса
Оливия
Колман
- Актриса
Салли
Хокинс
- Актёр
Тимоти
Шаламе
- Актёр
Кигэн-Майкл
Ки
- ПКСценарист
Пол
Кинг
- СФСценарист
Саймон
Фарнэби
- РДСценарист
Роальд
Даль
- Продюсер
Рози
Элисон
- ЛКПродюсер
Люк
Келли
- РАХудожница
Роксана
Александру
- ТБХудожник
Тоби
Бриттон
- НКХудожник
Нэйтан
Краули
- ДТКомпозитор
Джоби
Тэлбот