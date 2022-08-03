Вольт 3D
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Вольт 3D

Вольт 3D (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Bolt 3D
Мультфильм, Криминал92 мин6+

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О фильме

Пес по кличке «Вольт» всю жизнь снимается в телевизионном сериале, где его герой — суперпес — спасает человечество, используя свои необычайные способности. Сам Вольт свято верит в собственную неуязвимость и умение летать.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Криминал
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вольт 3D»