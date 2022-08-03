Вольт 3D (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Bolt 3D
Мультфильм, Криминал92 мин6+
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О фильме
Пес по кличке «Вольт» всю жизнь снимается в телевизионном сериале, где его герой — суперпес — спасает человечество, используя свои необычайные способности. Сам Вольт свято верит в собственную неуязвимость и умение летать.
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения, Криминал
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- БХРежиссёр
Байрон
Ховард
- КУРежиссёр
Крис
Уильямс
- Актёр
Джон
Траволта
- МСАктриса
Майли
Сайрус
- СЭАктриса
Сьюзи
Эссман
- МУАктёр
Марк
Уолтон
- Актёр
Малкольм
Макдауэлл
- ДЛАктёр
Джеймс
Липтон
- ГДАктёр
Грег
Джерманн
- ДБАктёр
Дидрих
Бадер
- Актёр
Ник
Свардсон
- ЖМАктёр
Жан-Поль
Мано
- ДФСценарист
Дэн
Фогельман
- КУСценарист
Крис
Уильямс
- КСПродюсер
Кларк
Спенсер
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- МУПродюсер
Макул
Уигерт
- Актёр дубляжа
Владимир
Вдовиченков
- МИАктриса дубляжа
Мария
Иващенко
- АБАктриса дубляжа
Анжела
Белянская
- Актёр дубляжа
Леонид
Барац
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Майсурадзе
- ПАХудожник
Пол
А. Феликс
- ТММонтажёр
Тим
Мертенс
- ДПКомпозитор
Джон
Пауэлл