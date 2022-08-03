Wink
Волшебные ПопПикси. Жить, как живет Черри

Волшебные ПопПикси. Жить, как живет Черри (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Pop Pixie
Мультфильм13 мин0+

Этот фильм пока недоступен

Они такие же, как ты — веселые, добрые и маленькие. ПопПикси живут в Пиксивилле, населенном гномами, эльфами и забавными зверушками. Они любят мечтать, умеют дружить и творят настоящие чудеса, поэтому каждый день с ними происходят невероятные приключения. Все знают их, ведь они — феечки ПопПикси!

Италия
Мультфильм
SD
13 мин / 00:13

3.3 КиноПоиск
5.6 IMDb

