WinkДетямВолшебник ВиплалаАктёры и съёмочная группа фильма «Волшебник Виплала»
А�ктёры и съёмочная группа фильма «Волшебник Виплала»
Режиссёры
Актёры
АктёрWiplala (в титрах: Géza Weisz)
Геза ВайзGeza Weisz
АктёрJohannes
Саша МиланусSasha Mylanus
АктрисаNella Della
Ки КетелаарKee Ketelaar
АктёрMr. Blom
Питер Пол МюллерPeter Paul Muller
АктрисаEmilia
Марьян ЛуифMarjan Luif
АктёрArthur Hollidee (в титрах: Paul R. Kooij)
Пауль КоийPaul Kooij
АктрисаLotje (в титрах: Gabbi van Waveren)
Габби Ливе ван ВаверенGabbi Lieve van Waveren
АктёрDoctor Vink
Кас ЯнсенCas Jansen
АктрисаNurse Babs
Манушка Зегелар-БревелдManoushka Zeegelaar Breeveld
АктёрPizza Delivery Boy