Wink
Детям
Волшебник Виплала
Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебник Виплала»

Актёры и съёмочная группа фильма «Волшебник Виплала»

Режиссёры

Тим Олихоек

Тим Олихоек

Tim Oliehoek
Режиссёр

Актёры

Геза Вайз

Геза Вайз

Geza Weisz
АктёрWiplala (в титрах: Géza Weisz)
Саша Миланус

Саша Миланус

Sasha Mylanus
АктёрJohannes
Ки Кетелаар

Ки Кетелаар

Kee Ketelaar
АктрисаNella Della
Питер Пол Мюллер

Питер Пол Мюллер

Peter Paul Muller
АктёрMr. Blom
Марьян Луиф

Марьян Луиф

Marjan Luif
АктрисаEmilia
Пауль Коий

Пауль Коий

Paul Kooij
АктёрArthur Hollidee (в титрах: Paul R. Kooij)
Габби Ливе ван Ваверен

Габби Ливе ван Ваверен

Gabbi Lieve van Waveren
АктрисаLotje (в титрах: Gabbi van Waveren)
Кас Янсен

Кас Янсен

Cas Jansen
АктёрDoctor Vink
Манушка Зегелар-Бревелд

Манушка Зегелар-Бревелд

Manoushka Zeegelaar Breeveld
АктрисаNurse Babs
Мамун Эльюнусси

Мамун Эльюнусси

Mamoun Elyounoussi
АктёрPizza Delivery Boy

Сценаристы

Тамара Бос

Тамара Бос

Tamara Bos
Сценарист
Энни М. Шмидт

Энни М. Шмидт

Annie M.G. Schmidt
Сценарист

Продюсеры

Бурни Бос

Бурни Бос

Burny Bos
Продюсер

Художники

Тине Десё

Тине Десё

Tine Deseure
Художница

Операторы

Рольф Декенс

Рольф Декенс

Rolf Dekens
Оператор