Волшебник Виплала
Wink
Детям
Волшебник Виплала

Волшебник Виплала (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.62014, Wiplala
Фэнтези, Приключения96 мин6+

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О фильме

Что не говори, но семью Бломов нельзя считать успешной. Ведь на плечи отца семейства после смерти супруги легла вся ответственность за двух несовершеннолетних детей. Да и должность учителя в местной школе – это не гарант финансового благополучия. Но самое главное – это то, что в этой семье никто не унывает, даже самый младший Йоханнес – самый впечатлительный и безропотный. И так уж случилось, что именно он обнаружил в своем доме на кухне маленького человечка, который очень любил арахисовое масло. И все бы ничего, но Йоханнес попросил своего гостя об одном одолжении.

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Страна
Нидерланды
Жанр
Семейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb