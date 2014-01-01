Волшебник Виплала (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.62014, Wiplala
Фэнтези, Приключения96 мин6+
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О фильме
Что не говори, но семью Бломов нельзя считать успешной. Ведь на плечи отца семейства после смерти супруги легла вся ответственность за двух несовершеннолетних детей. Да и должность учителя в местной школе – это не гарант финансового благополучия. Но самое главное – это то, что в этой семье никт�о не унывает, даже самый младший Йоханнес – самый впечатлительный и безропотный. И так уж случилось, что именно он обнаружил в своем доме на кухне маленького человечка, который очень любил арахисовое масло. И все бы ничего, но Йоханнес попросил своего гостя об одном одолжении.
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СтранаНидерланды
ЖанрСемейный, Кино для детей, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ТОРежиссёр
Тим
Олихоек
- ГВАктёр
Геза
Вайз
- СМАктёр
Саша
Миланус
- ККАктриса
Ки
Кетелаар
- ППАктёр
Питер
Пол Мюллер
- МЛАктриса
Марьян
Луиф
- ПКАктёр
Пауль
Коий
- �ГЛАктриса
Габби
Ливе ван Ваверен
- КЯАктёр
Кас
Янсен
- МЗАктриса
Манушка
Зегелар-Бревелд
- МЭАктёр
Мамун
Эльюнусси
- ТБСценарист
Тамара
Бос
- ЭМСценарист
Энни
М. Шмидт
- Продюсер
Бурни
Бос
- ТДХудожница
Тине
Десё
- РДОператор
Рольф
Декенс