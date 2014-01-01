Волшебник Виплала (фильм, 2014) смотреть онлайн

Что не говори, но семью Бломов нельзя считать успешной. Ведь на плечи отца семейства после смерти супруги легла вся ответственность за двух несовершеннолетних детей. Да и должность учителя в местной школе – это не гарант финансового благополучия. Но самое главное – это то, что в этой семье никт�о не унывает, даже самый младший Йоханнес – самый впечатлительный и безропотный. И так уж случилось, что именно он обнаружил в своем доме на кухне маленького человечка, который очень любил арахисовое масло. И все бы ничего, но Йоханнес попросил своего гостя об одном одолжении.



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