Волчье логово (фильм, 2013) смотреть онлайн

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Компания отвязных скейтеров ищет укромное местечко, где можно покататься и отлично оторваться. Так ребята оказываются в отдаленной пустыне, где в 1970-х было поселение сатанистов наподобие «Семьи» Чарльза Мэнсона. Этот факт ничуть не пугает отчаянную молодежь, и герои с радостью начинают кататься в заброшенном бассейне, принадлежавшем секте. Тем временем силы зла не дремлют. Дух главаря мистического культа начинает управлять сознанием ребят, натравливая их друг на друга и заставляя совершать ритуальные преступления. Удастся ли кому-то из героев не лишиться рассудка и выжить? Ответ на этот и многие другие вопросы вы получите, если будете смотреть онлайн хоррор «Волчье логово» (2013, HD качество)."

