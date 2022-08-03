Волчье логово (фильм, 2013) смотреть онлайн
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О фильме
Мистический фильм ужасов, который понравится всем любителям страшного кино и жанра «найденная пленка». Убедиться в этом вы можете, начав «Волчье логово» (2013) смотреть онлайн в хорошем качестве.
Компания отвязных скейтеров ищет укромное местечко, где можно покататься и отлично оторваться. Так ребята оказываются в отдаленной пустыне, где в 1970-х было поселение сатанистов наподобие «Семьи» Чарльза Мэнсона. Этот факт ничуть не пугает отчаянную молодежь, и герои с радостью начинают кататься в заброшенном бассейне, принадлежавшем секте. Тем временем силы зла не дремлют. Дух главаря мистического культа начинает управлять сознанием ребят, натравливая их друг на друга и заставляя совершать ритуальные преступления. Удастся ли кому-то из героев не лишиться рассудка и выжить? Ответ на этот и многие другие вопросы вы получите, если будете смотреть онлайн хоррор «Волчье логово» (2013, HD качество)."
Рейтинг
- МАРежиссёр
Митчелл
Алтери
- МГАктёр
Монти
Гир
- МХАктёр
Майкл
Хадсон
- ИКАктёр
Ивэн
Крукс
- ХМАктёр
Хассан
Махмуд
- ЛААктриса
Лиор
Айон
- АТАктриса
Алиса
Торрес
- КЭАктриса
Кристина
Эмерсон
- СФАктёр
Стивен
Флорес
- КРАктёр
Кит
Ронке
- ДХАктриса
Дженна
Хэйз
- ФФСценарист
Фил
Флорес
- ККСценарист
Кори
Кнауф
- МАСценарист
Митчелл
Алтери
- ФСПродюсер
Фредерик
Сиполетти
- ФФПродюсер
Фил
Флорес
- ККПродюсер
Кори
Кнауф
- АСПродюсер
Алехандро
Саломон
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- НБАктёр дубляжа
Николай
Быстров
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- Актёр дубляжа
Станислав
Тикунов
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- ДСМонтажёр
Джесси
Спенсер