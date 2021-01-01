Вместе-вместе
Wink
Фильмы
Вместе-вместе
2021, Together Together
Драмы, Комедии86 мин18+

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Вместе-вместе (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Анне чуть за 20, она работает в кофейне, но мечтает поступить в престижный колледж. Мэтту чуть за 40, он разрабатывает мобильные приложения, но мечтает стать отцом-одиночкой. Анне нужны деньги на учeбу. Мэтту — женщина, которая согласится выносить для него ребенка. Так герои оказываются полезными друг другу, но между ними обнаруживается куда большего общего, чем договор суррогатного материнства.

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Информация

Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.4 IMDb