Вместе-вместе (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Анне чуть за 20, она работает в кофейне, но мечтает поступить в престижный колледж. Мэтту чуть за 40, он разрабатывает мобильные приложения, но мечтает стать отцом-одиночкой. Анне нужны деньги на учeбу. Мэтту — женщина, которая согласится выносить для него ребенка. Так герои оказываются полезными друг другу, но между ними обнаруживается куда большего общего, чем договор суррогатного материнства.



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