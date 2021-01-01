Вместе-вместе (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Анне чуть за 20, она работает в кофейне, но мечтает поступить в престижный колледж. Мэтту чуть за 40, он разрабатывает мобильные приложения, но мечтает стать отцом-одиночкой. Анне нужны деньги на учeбу. Мэтту — женщина, которая согласится выносить для него ребенка. Так герои оказываются полезными друг другу, но между ними обнаруживается куда большего общего, чем договор суррогатного материнства.
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Информация
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- НБРежиссёр
Николь
Бекуив
- ПХАктриса
Патти
Харрисон
- Актёр
Эд
Хелмс
- РЧАктриса
Розалинд
Чао
- ТШАктёр
Тимм
Шарп
- БЛАктриса
Бьянка
Лопез
- НДАктриса
Нора
Данн
- ФМАктёр
Фред
Меламед
- ВДАктриса
Вивиан
Джил
- ТНАктриса
Тиг
Нотаро
- ХТАктёр
Хулио
Торрес
- НБСценарист
Николь
Бекуив
- НБПродюсер
Николь
Бекуив
- ЭУХудожница
Элизабет
Уорн
- ФБОператор
Фрэнк
Баррера
- АСКомпозитор
Алекс
Сомерс