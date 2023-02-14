Вмешательство (фильм, 2007) смотреть онлайн

Вмешательство
6.12007, Intervention
Драма87 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Эксцентричная компания непохожих друга на друга людей проводит 28 дней под одной крышей. Объединяет наших героев одно – зависимость.

Страна
Великобритания
Жанр
Драма
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

