Вмешательство (фильм, 2007) смотреть онлайн
6.12007, Intervention
Драма87 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Эксцентричная компания непохожих друга на друга людей проводит 28 дней под одной крышей. Объединяет наших героев одно – зависимость.
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ММРежиссёр
Мэри
МакГакиан
- ДДАктриса
Донна
Д’Эррико
- Актёр
Чарльз
Дэнс
- ГФАктёр
Гэри
Фармер
- Актёр
Колм
Фиор
- Актриса
Керри
Фокс
- ДГАктриса
Дженни
Гэбриэлль
- РГАктёр
Руперт
Грейвз
- Актёр
Иэн
Харт
- Актриса
Энди
Макдауэлл
- РМАктёр
Рассел
Минс
- МКПродюсер
Мартин
Кац
- ММПродюсер
Мэри
МакГакиан
- ДБПродюсер
Джулия
Блэкман
- МАХудожник
Марк
Алан Дюран
- АЛХудожница
Анна
Линч-Робинсон
- МДМонтажёр
Майкл
Доэрти
- МЛМонтажёр
Майк
Ли
- МСМонтажёр
Марк
Сандерс
- КБКомпозитор
Ким
Бингхэм