Влюбленные и медведь (фильм, 2016) смотреть онлайн

Люси является в кошмарных снах ее покойный отец, который регулярно насиловал дочь. Роман умеет разговаривать с белым медведем, который иногда заходит в поселок. Влюбленные отправляются на юг на снегоходах, сумеют ли они избавиться от своих навязчивых попутчиков?

