Влюбленные и медведь (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Two Lovers and a Bear
Драма, Мелодрама91 мин18+
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О фильме
Люси является в кошмарных снах ее покойный отец, который регулярно насиловал дочь. Роман умеет разговаривать с белым медведем, который иногда заходит в поселок. Влюбленные отправляются на юг на снегоходах, сумеют ли они избавиться от своих навязчивых попутчиков?
СтранаКанада
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb
- КНРежиссёр
Ким
Нгуен
- Актриса
Татьяна
Маслани
- Актёр
Дэйн
ДеХаан
- Актёр
Гордон
Пинсент
- ДГАктёр
Джоэль
Гань
- ДРАктёр
Джон
Ралстон
- ДРАктёр
Джеффри
Р. Смит
- ДМАктёр
Донно
Митома
- ФУАктёр
Феникс
Уилсон
- ЭКАктёр
Эш
Кэтервуд
- КНСценарист
Ким
Нгуен
- РФПродюсер
Роджер
Фраппье
- ДБПродюсер
Дэниэл
Бекерман
- ДБПродюсер
Джонатан
Бронфман
- ЭХПродюсер
Эллен
Хэмилтон
- КЧХудожница
Карен
Чурма
- НБОператор
Николя
Больдюк
- ДЗКомпозитор
Джесси
Зубот