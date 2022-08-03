Влюбленные и медведь
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Влюбленные и медведь

Влюбленные и медведь (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Two Lovers and a Bear
Драма, Мелодрама91 мин18+

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О фильме

Люси является в кошмарных снах ее покойный отец, который регулярно насиловал дочь. Роман умеет разговаривать с белым медведем, который иногда заходит в поселок. Влюбленные отправляются на юг на снегоходах, сумеют ли они избавиться от своих навязчивых попутчиков?

Страна
Канада
Жанр
Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Влюбленные и медведь»