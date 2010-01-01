Власть убийц (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

История об убийце, обладающей высоким уровнем боевых искусств, которая перестала быть убийцей. Она изменила собственное лицо и начала жить, как простые люди. Однако, из-за того, что у нее есть тело Джармы, многие убийцы начали искать ее, что повлекло за собой череду бесконечных смертей.



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