Власть убийц (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Jianyu
Боевики103 мин18+
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Сюжет
История об убийце, обладающей высоким уровнем боевых искусств, которая перестала быть убийцей. Она изменила собственное лицо и начала жить, как простые люди. Однако, из-за того, что у нее есть тело Джармы, многие убийцы начали искать ее, что повлекло за собой череду бесконечных смертей.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыБоевики
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Су
Чаобинь
- Режиссёр
Джон
Ву
- Актриса
Мишель
Йео
- ЧУАктёр
Чон
У-сон
- ВСАктёр
Ван
Сюэци
- Актриса
Барби
Сюй
- Ак�тёр
Шон
Юе
- ГСАктёр
Го
Сяодун
- КЛАктриса
Келли
Лин
- ЦИАктриса
Цзян
Иянь
- ЛДАктёр
Леон
Дай
- НПАктриса
Нина
Пау
- Сценарист
Су
Чаобинь
- Продюсер
Теренс
Чан
- Продюсер
Джон
Ву
- ЛХПродюсер
Лоррэйн
Хо
- ЭВХудожница
Эми
Вада
- ЧКМонтажёр
Чун
Ка-Фай
- ВВОператор
Вон
Вин-Хун
- ПККомпозитор
Питер
Кам