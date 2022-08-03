Вкус плоти
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Вкус плоти

Вкус плоти (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Raw
Ужасы, Драма94 мин18+

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О фильме

В одной ветеринарной школе есть традиция — проводить ритуал поедания сырого мяса. Молодая вегетарианка, пересилив себя, проходит это испытание и понимает, что не может сопротивляться растущему желанию есть сырое мясо.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Ужасы, Драма
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вкус плоти»