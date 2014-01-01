Вкус Америки
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Вкус Америки

Вкус Америки (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Вкус Америки
Драмы102 мин18+

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Сюжет

Русский художник-эмигрант Алик, женолюб и любимец женщин, мечтает стать новой звездой богемного мира Нью-Йорка. Он полон энергии и жажды жизни, несмотря на то, что тяжелая болезнь, поразившая его, уже дает о себе знать. В удушливой жаре и навязчивых звуках мегаполиса Алик продолжает кружиться в лихорадочном водовороте страсти, пытаясь стать ближе к каждой из своих женщин.

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Информация

Страна
Россия, США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вкус Америки»

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