Вкус Америки (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Вкус Америки
Драмы102 мин18+
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Сюжет
Русский художник-эмигрант Алик, женолюб и любимец женщин, мечтает стать новой звездой богемного мира Нью-Йорка. Он полон энергии и жажды жизни, несмотря на то, что тяжелая болезнь, поразившая его, уже дает о себе знать. В удушливой жаре и навязчивых звуках мегаполиса Алик продолжает кружиться в лихорадочном водовороте страсти, пытаясь стать ближе к каждой из своих женщин.
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Информация
Рейтинг
4.8 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ЕГРежиссёр
Ефим
Грибов
- Актёр
Семён
Стругачев
- ЕГАктриса
Екатерина
Голубева
- ЮСАктриса
Юлия
Свежакова
- НГАктриса
Наташа
Грегсон Вагнер
- ВДАктриса
Валентина
Де Анджелис
- ЛБАктёр
Лотер
Блюто
- АЭАктриса
Анджела
Эштон
- МДАктриса
Мария-Хосе
Даво
- ЛГАктёр
Лев
Горн
- Актёр
Рональд
Гаттман
- АЛПродюсер
Александр
Любельский
- Продюсер
Семён
Стругачев
- ТБПродюсер
Томас
Бич
- ЕГПродюсер
Ефим
Грибов
- НЛХудожник
Николас
Локке
- ГПХудожница
Гелла
Патиашвили
- РСОператор
Ричард
Сэндс
- МРОператор
Маурисио
Рубинстейн