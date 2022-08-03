Вивариум
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Вивариум

Вивариум (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Vivarium
Фантастика, Триллер93 мин18+

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О фильме

Абсурдистский триллер, ставший одним из самых ярких релизов 2020 года. В центре сюжета – молодая супружеская пара, которая в поисках уютного дома заезжает в с виду идеальный жилой квартал, откуда невозможно выбраться и где царят поистине кафкианские порядки.

Страна
Бельгия, Дания, Ирландия
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вивариум»