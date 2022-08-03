Вивариум (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2019) смотреть онлайн
5.32019, Vivarium
Фантастика, Триллер93 мин18+
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О фильме
Студия «Кураж-Бамбей», известная самобытными переводами кинокомедий и ситкомов, представляет свою версию абсурдистского триллера, ставшего одним из самых ярких релизов 2020 года. В центре сюжета – молодая супружеская пара, которая в поисках уютного дома заезжает в с виду идеальный жилой квартал, откуда невозможно выбраться и где царят поистине кафкианские порядки.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЛФРежиссёр
Лоркан
Финнеган
- Актриса
Имоджен
Путс
- Актёр
Джесси
Айзенберг
- СДАктёр
Сенан
Дженнингс
- ЭХАктёр
Энна
Хардвик
- ДРАктриса
Даниэль
Райан
- ММАктриса
Молли
Макканн
- ДААктёр
Джонатан
Арис
- КТАктриса
Ком
Тири
- ОВАктриса
Ольга
Верли
- ЛФСценарист
Лоркан
Финнеган
- БМПродюсер
Брендан
Маккарти
- ДМПродюсер
Джон
МакДоннел
- ТБПродюсер
Тодд
Браун
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Глушенков
- ССАктёр дубляжа
Степан
Середа
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- МОператор
Макгрегор