Вивариум (по версии Кураж-Бамбей)
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Вивариум (по версии Кураж-Бамбей)

Вивариум (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2019) смотреть онлайн

5.32019, Vivarium
Фантастика, Триллер93 мин18+

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О фильме

Студия «Кураж-Бамбей», известная самобытными переводами кинокомедий и ситкомов, представляет свою версию абсурдистского триллера, ставшего одним из самых ярких релизов 2020 года. В центре сюжета – молодая супружеская пара, которая в поисках уютного дома заезжает в с виду идеальный жилой квартал, откуда невозможно выбраться и где царят поистине кафкианские порядки.

Страна
Бельгия, Дания, Ирландия
Жанр
Фантастика, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вивариум (по версии Кураж-Бамбей)»