Вивариум (по версии Кураж-Бамбей) (фильм, 2019) смотреть онлайн

Студия «Кураж-Бамбей», известная самобытными переводами кинокомедий и ситкомов, представляет свою версию абсурдистского триллера, ставшего одним из самых ярких релизов 2020 года. В центре сюжета – молодая супружеская пара, которая в поисках уютного дома заезжает в с виду идеальный жилой квартал, откуда невозможно выбраться и где царят поистине кафкианские порядки.

