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Виселица

Виселица (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Gallows
Ужасы77 мин18+

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О фильме

Спустя 20 лет после трагического несчастного случая при постановке школьной пьесы учащиеся решают вновь поставить ее, чтобы почтить память погибшего ученика. Но в некоторых случаях прошлое лучше не ворошить...

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виселица»