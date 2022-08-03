Фильм Виновный (2017)

Очередной звонок в службу спасения оборачивается настоящим кошмаром, когда становится понятно, что речь идет не о рядовом происшествии. Камерный датский триллер, послуживший основой для одноименного ремейка с Джейком Джилленхолом.



Раньше Асгер Хольм служил в полиции, но после серьезного проступка его лишили удостоверения. Теперь он работает диспетчером службы спасения и ненавидит новую должность. Хольм выполняет свои обязанности на автомате, а иногда даже перекладывает ответственность на обратившихся за помощью людей. Но вот однажды в службу поступает звонок, который заставляет Хольма отбросить цинизм. На другом конце линии раздается голос напуганной женщины, которую насильно увозят в неизвестном направлении. Ее дети остались дома одни, а личность похитителя еще предстоит установить. Теперь судьба пострадавшей полностью зависит от Хольма и его коллег, но со временем ситуация все больше накаляется.



Удастся ли герою остановить преступление по телефону, вы узнаете из триллера «Виновный» — фильм смотреть онлайн уже можно на Wink.

