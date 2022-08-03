Фильм Виновный (2017)
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О фильме
Очередной звонок в службу спасения оборачивается настоящим кошмаром, когда становится понятно, что речь идет не о рядовом происшествии. Камерный датский триллер, послуживший основой для одноименного ремейка с Джейком Джилленхолом.
Раньше Асгер Хольм служил в полиции, но после серьезного проступка его лишили удостоверения. Теперь он работает диспетчером службы спасения и ненавидит новую должность. Хольм выполняет свои обязанности на автомате, а иногда даже перекладывает ответственность на обратившихся за помощью людей. Но вот однажды в службу поступает звонок, который заставляет Хольма отбросить цинизм. На другом конце линии раздается голос напуганной женщины, которую насильно увозят в неизвестном направлении. Ее дети остались дома одни, а личность похитителя еще предстоит установить. Теперь судьба пострадавшей полностью зависит от Хольма и его коллег, но со временем ситуация все больше накаляется.
Удастся ли герою остановить преступление по телефону, вы узнаете из триллера «Виновный» — фильм смотреть онлайн уже можно на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Густав
Мёллер
- Актёр
Якоб
Седергрен
- ДДАктриса
Джессика
Диннаж
- ОШАктёр
Омар
Шаргави
- ЯЛАктёр
Якоб
Ломанн
- КЭАктриса
Катинка
Эверс-Янсен
- ЖЛАктриса
Жанетт
Линдбёк
- СБАктёр
Симон
Беннебьерг
- ЛБАктриса
Лаура
Бро
- МСАктёр
Мортен
Суурбалле
- Сценарист
Густав
Мёллер
- ЭНСценарист
Эмиль
Нюгор Альбертсен
- ЛФПродюсер
Лина
Флинт
- МГПродюсер
Мадс-Аугуст
Граруп Херц
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ЕРАктёр дубляжа
Евгений
Рубцов
- КЛМонтажёр
Карла
Люффе Хайнцельманн