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Виновный

Фильм Виновный (2017)

7.72017, Den skyldige
Триллер, Криминал84 мин18+

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О фильме

Очередной звонок в службу спасения оборачивается настоящим кошмаром, когда становится понятно, что речь идет не о рядовом происшествии. Камерный датский триллер, послуживший основой для одноименного ремейка с Джейком Джилленхолом.

Раньше Асгер Хольм служил в полиции, но после серьезного проступка его лишили удостоверения. Теперь он работает диспетчером службы спасения и ненавидит новую должность. Хольм выполняет свои обязанности на автомате, а иногда даже перекладывает ответственность на обратившихся за помощью людей. Но вот однажды в службу поступает звонок, который заставляет Хольма отбросить цинизм. На другом конце линии раздается голос напуганной женщины, которую насильно увозят в неизвестном направлении. Ее дети остались дома одни, а личность похитителя еще предстоит установить. Теперь судьба пострадавшей полностью зависит от Хольма и его коллег, но со временем ситуация все больше накаляется.

Удастся ли герою остановить преступление по телефону, вы узнаете из триллера «Виновный» — фильм смотреть онлайн уже можно на Wink.

Страна
Дания
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Виновный»