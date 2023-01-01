Винни-Пух: Кровь и мед (фильм, 2023) смотреть онлайн

«Винни-Пух: Кровь и Мед» — фильм 2023 года, наделавший шуму среди любителей и хорроров, и диснеевской классики. Дебютный фильм режиссера Риса Фрейк-Уотерфилда и первый фильм в кинофраншизе «Вселенная извращенного детства».



Детство Кристофера Робина прошло в окружении странных антропоморфных зверей. Мальчик общался с ними, играл и кормил, и жители Стоакрового леса были добры и приветливы. Но настал момент, когда Крис переехал далеко от леса, чтобы поступить в колледж. Пока он строил свою счастливую человеческую жизнь и веселился на студенческих вечеринках, зверята из леса обезумели в голодную зиму. Теперь, когда Крис вернулся в лес со своей невестой, ему придется лицом к лицу столкнуться с последствиями своего предательства…



Коварные планы озверевших Винни-Пуха и Пятачка в смелом слэшере от британского режиссера, который «захотел испортить всем детство». Смотрите «Винни-Пух: Кровь и Мед» бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink.



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