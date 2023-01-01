Винни-Пух: Кровь и мед (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
«Винни-Пух: Кровь и Мед» — фильм 2023 года, наделавший шуму среди любителей и хорроров, и диснеевской классики. Дебютный фильм режиссера Риса Фрейк-Уотерфилда и первый фильм в кинофраншизе «Вселенная извращенного детства».
Детство Кристофера Робина прошло в окружении странных антропоморфных зверей. Мальчик общался с ними, играл и кормил, и жители Стоакрового леса были добры и приветливы. Но настал момент, когда Крис переехал далеко от леса, чтобы поступить в колледж. Пока он строил свою счастливую человеческую жизнь и веселился на студенческих вечеринках, зверята из леса обезумели в голодную зиму. Теперь, когда Крис вернулся в лес со своей невестой, ему придется лицом к лицу столкнуться с последствиями своего предательства…
Коварные планы озверевших Винни-Пуха и Пятачка в смелом слэшере от британского режиссера, который «захотел испортить всем детство». Смотрите «Винни-Пух: Кровь и Мед» бесплатно в онлайн-кинотеатре Wink.
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СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
Рейтинг
- РФРежиссёр
Рис
Фрейк-Уотерфилд
- НЛАктёр
Николай
Леон
- КДАктёр
Крэйг
Дэвид Даусетт
- МТАктриса
Мария
Тейлор
- НРАктриса
Наташа
Роуз Миллс
- ДРАктриса
Даниэль
Рональд
- НТАктриса
Наташа
Тосини
- ПКАктриса
Паула
Коис
- ДБАктриса
Джиллиан
Бродерик
- ККАктёр
Крис
Корделл
- ТВАктёр
Тоби
Винн-Дэвис
- РФСценарист
Рис
Фрейк-Уотерфилд
- СОПродюсер
Стюарт
Олсон
- РФПродюсер
Рис
Фрейк-Уотерфилд
- НХПродюсер
Николь
Холланд
- ЕВАктёр дубляжа
Егор
Васильев
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ЕМАктриса дубляжа
Елена
Маркелова
- АМАктриса дубляжа
Алёна
Минчук
- РФМонтажёр
Рис
Фрейк-Уотерфилд
- ЭСКомпозитор
Эндрю
Скотт Белл