Винни-Пух: Кровь и мед
Актёры и съёмочная группа фильма «Винни-Пух: Кровь и мед»

Режиссёры

Рис Фрейк-Уотерфилд

Rhys Frake-Waterfield
Режиссёр

Актёры

Николай Леон

Nikolai Leon
АктёрChristopher Robin
Крэйг Дэвид Даусетт

Craig David Dowsett
АктёрWinnie-the-Pooh
Мария Тейлор

Maria Taylor
АктрисаMaria
Наташа Роуз Миллс

Natasha Rose Mills
АктрисаJessica
Даниэль Рональд

Danielle Ronald
АктрисаZoe
Наташа Тосини

Natasha Tosini
АктрисаLara
Паула Коис

Paula Coiz
АктрисаMary
Джиллиан Бродерик

Gillian Broderick
АктрисаTherapist
Крис Корделл

Chris Cordell
АктёрPiglet / Stalker
Тоби Винн-Дэвис

Toby Wynn-Davies
Актёррассказчик

Сценаристы

Рис Фрейк-Уотерфилд

Rhys Frake-Waterfield
Сценарист

Продюсеры

Стюарт Олсон

Stuart Alson
Продюсер
Рис Фрейк-Уотерфилд

Rhys Frake-Waterfield
Продюсер
Николь Холланд

Nicole Holland
Продюсер

Актёры дубляжа

Егор Васильев

Актёр дубляжа
Александр Скиданов

Актёр дубляжа
Варвара Чабан

Актёр дубляжа
Елена Маркелова

Актриса дубляжа
Алёна Минчук

Актриса дубляжа

Монтажёры

Рис Фрейк-Уотерфилд

Rhys Frake-Waterfield
Монтажёр

Композиторы

Эндрю Скотт Белл

Andrew Scott Bell
Композитор