Винни и Слонотоп (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.62005, Pooh's Heffalump Movie
Мультфильм, Приключения65 мин0+
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О фильме
Веселые приключения забавного медвежонка Винни и его друзей продолжаются! На этот раз они отправляются на поиски ужасного Слонотопа.
СтранаСША, Япония, Канада, Франция, Великобритания, Германия
ЖанрКомедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Детектив
КачествоSD
Время65 мин / 01:05
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ФНРежиссёр
Фрэнк
Ниссен
- Актёр
Джим
Каммингс
- ДФАктёр
Джон
Фидлер
- НХАктёр
Никита
Хопкинс
- КСАктриса
Кэт
Суси
- КСАктёр
Кен
Сэнсом
- ПКАктёр
Питер
Каллен
- ББАктриса
Бренда
Блетин
- КСАктёр
Кайл
Стэнджер
- БХСценарист
Брайан
Холфельд
- АМАктёр дубляжа
Андрей
Матвеев
- ЕЧАктриса дубляжа
Елизавета
Чабан
- МСАктриса дубляжа
Мария
Соснякова
- ГКАктёр дубляжа
Георгий
Корольчук
- ДЛАктёр дубляжа
Дмитрий
Лагачев
- НФМонтажёр
Нэнси
Фрэйзен
- ДМКомпозитор
Джоэл
МакНили