Винни и Слонотоп
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Винни и Слонотоп

Винни и Слонотоп (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.62005, Pooh's Heffalump Movie
Мультфильм, Приключения65 мин0+

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О фильме

Веселые приключения забавного медвежонка Винни и его друзей продолжаются! На этот раз они отправляются на поиски ужасного Слонотопа.

Страна
США, Япония, Канада, Франция, Великобритания, Германия
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Фэнтези, Детектив
Качество
SD
Время
65 мин / 01:05

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Винни и Слонотоп»