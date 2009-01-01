Видеть все! (фильм, 2009) смотреть онлайн
2009, Eyeborgs
Ужасы, Фантастика98 мин18+
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Сюжет
Для эффективной борьбы с терроризмом правительство США разрабатывает беспрецедентный план: наводняет улицы городов тысячами роботов-видеокамер, названных «айборгами». Объединeнные в единую сеть они становятся мощным инструментом по отслеживанию всех проявлений подозрительного поведения.
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Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.9 IMDb