Видеть все!
Wink
Фильмы
Видеть все!

Видеть все! (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Eyeborgs
Ужасы, Фантастика98 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Для эффективной борьбы с терроризмом правительство США разрабатывает беспрецедентный план: наводняет улицы городов тысячами роботов-видеокамер, названных «айборгами». Объединeнные в единую сеть они становятся мощным инструментом по отслеживанию всех проявлений подозрительного поведения.

Видеть все! смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.9 IMDb