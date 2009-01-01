Видеть все! (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Для эффективной борьбы с терроризмом правительство США разрабатывает беспрецедентный план: наводняет улицы городов тысячами роботов-видеокамер, названных «айборгами». Объединeнные в единую сеть они становятся мощным инструментом по отслеживанию всех проявлений подозрительного поведения.



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