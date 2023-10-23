Везучая (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Социальный хоррор о писательнице, в жизнь которой вторгается загадочный преследователь. Создательница книг по саморазвитию Мэй устала от бесконечных автограф-сессий, а еще от того, что издатель, несмотря на ее популярность, не спешит заключать с ней контракт на новое произведение. В ее с виду счастливом браке тоже ощущается напряжение, которое усиливается, когда в их с мужем дом среди ночи врывается маньяк с ножом. Неизвестный охотится на Мэй, а супруг на это никак не реагирует. Ситуация повторяется из ночи в ночь, но к безразличию мужа добавляется еще и бездействие полиции. Всем нет никакого дела, что женщину пытаются убить, и она решает бороться с маньяком своими силами. К чему это приведет, можно узнать, если смотреть «Везучая» 2020 на нашем сервисе.
Рейтинг
- БГАктриса
Бриа
Грант
- ЛМАктёр
Лейт
М. Бурк
- ДСАктёр
Дхрув
Сингх
- ХСАктёр
Хантер
С. Смит
- ЧМАктриса
Чивонн
Мишель
- ЯААктриса
Ясмин
Аль-Бустами
- КМАктриса
Каусар
Мохаммед
- ЛСАктёр
Ларри
Седар
- ККАктриса
Кристина
Клебе
- БГСценарист
Бриа
Грант
- ЧДПродюсер
Челси
Девенпорт
- ПЭПродюсер
Патрик
Эвальд
- РВПродюсер
Роберт
В. Галуццо
- КВМонтажёр
Крис
Виллетт
- ДЦКомпозитор
Джереми
Цуккерман