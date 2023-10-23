Везучая (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Социальный хоррор о писательнице, в жизнь которой вторгается загадочный преследователь. Создательница книг по саморазвитию Мэй устала от бесконечных автограф-сессий, а еще от того, что издатель, несмотря на ее популярность, не спешит заключать с ней контракт на новое произведение. В ее с виду счастливом браке тоже ощущается напряжение, которое усиливается, когда в их с мужем дом среди ночи врывается маньяк с ножом. Неизвестный охотится на Мэй, а супруг на это никак не реагирует. Ситуация повторяется из ночи в ночь, но к безразличию мужа добавляется еще и бездействие полиции. Всем нет никакого дела, что женщину пытаются убить, и она решает бороться с маньяком своими силами. К чему это приведет, можно узнать, если смотреть «Везучая» 2020 на нашем сервисе.

