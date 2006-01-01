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Ветер, который качает вереск

Ветер, который качает вереск (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, The Wind That Shakes the Barley
Драмы121 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Начало XX века. Ирландия охвачена волнениями. Рабочие и крестьяне ведут отчаянную борьбу за независимость с британскими частями, призванными подавить бунт в Ирландии. Чувство долга и любовь к родине побуждают Дамиена оставить успешную карьеру врача и вместе со своим братом Тедом вступить в жестокую схватку за свободу. После окончания восстания Ирландию ждет новое испытание — гражданская война, когда родные братья, еще недавно сражавшиеся бок о бок, оказываются по разные стороны баррикад…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ветер, который качает вереск»

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