Ветер, который качает вереск (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

Начало XX века. Ирландия охвачена волнениями. Рабочие и крестьяне ведут отчаянную борьбу за независимость с британскими частями, призванными подавить бунт в Ирландии. Чувство долга и любовь к родине побуждают Дамиена оставить успешную карьеру врача и вместе со своим братом Тедом вступить в ж�естокую схватку за свободу. После окончания восстания Ирландию ждет новое испытание — гражданская война, когда родные братья, еще недавно сражавшиеся бок о бок, оказываются по разные стороны баррикад…



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