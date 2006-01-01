Ветер, который качает вереск (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, The Wind That Shakes the Barley
Драмы121 ми�н18+
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Сюжет
Начало XX века. Ирландия охвачена волнениями. Рабочие и крестьяне ведут отчаянную борьбу за независимость с британскими частями, призванными подавить бунт в Ирландии. Чувство долга и любовь к родине побуждают Дамиена оставить успешную карьеру врача и вместе со своим братом Тедом вступить в ж�естокую схватку за свободу. После окончания восстания Ирландию ждет новое испытание — гражданская война, когда родные братья, еще недавно сражавшиеся бок о бок, оказываются по разные стороны баррикад…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb
- КЛРежиссёр
Кен
Лоуч
- Актёр
Киллиан
Мерфи
- ЛКАктёр
Лиам
Каннингэм
- ОФАктриса
Орла
Фицджералд
- МОАктриса
Мэри
О’Риордан
- ЛБАктёр
Лоуренс
Бэрри
- ДКАктёр
Дэмиен
Кирни
- ФБАктёр
Фрэнк
Бурк
- МХАкт�ёр
Майлс
Хорган
- ПЛСценарист
Пол
Лаверти
- РОПродюсер
Ребекка
О’Брайэн
- КБПродюсер
Камилла
Брэй
- УФПродюсер
Ульрих
Фельсберг
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- МХХудожник
Майкл
Хиггинс
- ИНХудожница
Имер
Ни Вэлдони
- ДММонтажёр
Джонатан
Моррис
- БЭОператор
Бэрри
Экройд
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон