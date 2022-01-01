Весеннее пробуждение: Те, кого ты знал
Wink
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Весеннее пробуждение: Те, кого ты знал
8.02022, Spring Awakening: Those You've Known
Документальные, Мюзикл79 мин18+

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Весеннее пробуждение: Те, кого ты знал (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Хроника воссоединения творческой группы мюзикла «Весеннее пробуждение». В свое время шоу стало хитом Бродвея и было удостоено премии «Тони». Спустя пятнадцать лет после ошеломительного успеха творческая группа и актерский состав устраивают однодневный реюнион-концерт в пользу The Actors Fund, благотворительной организации, поддерживающей артистов и других работников индустрии развлечений. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Мюзикл, Документальные

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Весеннее пробуждение: Те, кого ты знал»

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