8.02022, Spring Awakening: Those You've Known
Документальные, Мюзикл79 мин18+
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Весеннее пробуждение: Те, кого ты знал (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Хроника воссоединения творческой группы мюзикла «Весеннее пробуждение». В свое время шоу стало хитом Бродвея и было удостоено премии «Тони». Спустя пятнадцать лет после ошеломительного успеха творческая группа и актерский состав устраивают однодневный реюнион-концерт в пользу The Actors Fund, благотворительной организации, поддерживающей артистов и других работников индустрии развлечений. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыМюзикл, Документальные
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- МДРежиссёр
Майкл
Джон Уоррен
- ДГАктёр
Джонатан
Грофф
- ЛМАктриса
Лиа
Мишель
- Актёр
Джон
Галлахер мл.
- ЛПАктриса
Лорен
Притчард
- ЛКАктриса
Лилли
Купер
- СЭАктёр
Скайлар
Эстин
- ДКАктёр
Джерард
Канонико
- ДДАктриса
Дженнифер
Дамиано
- КЭАктриса
Кристин
Эстабрук
- ГГАктёр
Гидеон
Глик
- СССценарист
Стивен
Сейтнер
- ДСПродюсер
Дэйв
Сирулник
- СХХудожница
Сьюзан
Хилферти
- ДПМонтажёр
Джош
Пирсон
- ДШКомпозитор
Дункан
Шейк