Весеннее пробуждение: Те, кого ты знал (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Хроника воссоединения творческой группы мюзикла «Весеннее пробуждение». В свое время шоу стало хитом Бродвея и было удостоено премии «Тони». Спустя пятнадцать лет после ошеломительного успеха творческая группа и актерский состав устраивают однодневный реюнион-концерт в пользу The Actors Fund, благотворительной организации, поддерживающей артистов и других работников индустрии развлечений. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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