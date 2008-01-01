Веселый джентльмен
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Веселый джентльмен

Веселый джентльмен (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно

7.22008, The Merry Gentleman
Триллеры, Драмы92 мин18+

Сюжет

Кейт Фрейзер после развода пытается начать новую жизнь в Чикаго. Однажды после окончания работы она видит на уступе соседнего здания мужчину с винтовкой, собирающегося покончить жизнь самоубийством. От крика женщины он делает шаг назад, тем самым избежав прыжка. Человеком с ружьем был Фрэнк Логан, наемный убийца, впавший в депрессию. Франк начинает преследовать Кейт, и они обнаруживают, что имеют много общего, как два одиноких человека с проблемным прошлым.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb