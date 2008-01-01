Веселый джентльмен (фильм, 2008) смотреть онлайн бесплатно
7.22008, The Merry Gentleman
Триллеры, Драмы92 мин18+
Сюжет
Кейт Фрейзер после развода пытается начать новую жизнь в Чикаго. Однажды после окончания работы она видит на уступе соседнего здания мужчину с винтовкой, собирающегося покончить жизнь самоубийством. От крика женщины он делает шаг назад, тем самым избежав прыжка. Человеком с ружьем был Фрэнк �Логан, наемный убийца, впавший в депрессию. Франк начинает преследовать Кейт, и они обнаруживают, что имеют много общего, как два одиноких человека с проблемным прошлым.
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Информация
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Майкл
Китон
- Актёр
Майкл
Китон
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- Актёр
Бобби
Каннавале
- ДХАктриса
Дарлин
Хант
- РВАктёр
Рич
Викки
- ККАктёр
Кит
Капферер
- ТБАктёр
Том
Бастунс
- ГВАктёр
Гай
Ван Сверинген
- САПродюсер
Стивен
А. Джонс
- ТБПродюсер
Том
Бастунс
- КВПродюсер
Кристина
Варотсис
- СКХудожница
Сьюзан
Кауфман
- ХЭМонтажёр
Ховард
Э. Смит
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр