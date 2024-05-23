Веселая семейка (фильм, 2018) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Внук армянского винодела едет в Таллин, чтобы помочь деду, а заодно продать свой сценарий продюсеру. Он еще не подозревает, что там его ждет настоящая любовь. Зажигательная комедия от продюсера «Гудбай, Америка».
Молодой армянин Артур хочет стать режиссером и даже успел закончить сценарий фильма, который заинтересовал видного продюсера из Таллина. Вот только семья Артура и слышать ничего не хочет о кинематографе: они убеждены, что парень должен заниматься виноделием, как и его дед. Тот как раз отправил бутылку лучшего вина эстонскому критику, который разгромил напиток в свежей рецензии. Возмущенный дед Артура отправляет внука в Таллин, чтобы разобраться в произошедшем. Парню же гораздо интереснее начать карьеру в кино. Но все планы идут наперекосяк, когда Артур случайно пересекается с Ингрид, дочерью того самого критика.
У их курьезного знакомства в кафе будет неожиданное продолжение. Какое — расскажет фильм «Веселая семейка» 2018 года, смотреть онлайн который можно на нашем сервисе Wink.
Рейтинг
- МПРежиссёр
Михаил
Погосов
- СКАктриса
Саара
Кадак
- СААктёр
Стефан
Айрапетян
- ААктёр
Арамо
- ТГАктёр
Тигран
Геворкян
- ЛКАктриса
Лиису
Красс
- ЛМАктёр
Лаури
Маэсепп
- МНАктёр
Маттиас
Наан
- АНАктёр
Арман
Навасардян
- МПАктриса
Мерле
Пальмисте
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- ЕСПродюсер
Евгений
Супин
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Самсанков