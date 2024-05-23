Веселая семейка (фильм, 2018) смотреть онлайн

Внук армянского винодела едет в Таллин, чтобы помочь деду, а заодно продать свой сценарий продюсеру. Он еще не подозревает, что там его ждет настоящая любовь. Зажигательная комедия от продюсера «Гудбай, Америка».



Молодой армянин Артур хочет стать режиссером и даже успел закончить сценарий фильма, который заинтересовал видного продюсера из Таллина. Вот только семья Артура и слышать ничего не хочет о кинематографе: они убеждены, что парень должен заниматься виноделием, как и его дед. Тот как раз отправил бутылку лучшего вина эстонскому критику, который разгромил напиток в свежей рецензии. Возмущенный дед Артура отправляет внука в Таллин, чтобы разобраться в произошедшем. Парню же гораздо интереснее начать карьеру в кино. Но все планы идут наперекосяк, когда Артур случайно пересекается с Ингрид, дочерью того самого критика.



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