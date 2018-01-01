Веселая ферма
Wink
Детям
Веселая ферма

Веселая ферма (мультфильм, 2018) смотреть онлайн

8.62018, KuToppen
Мультфильмы63 мин0+
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Сюжет

Городская корова Клара мечтает стать знаменитым пекарем и решает провести летние каникулы на ферме с пользой, открыв кулинарный стартап. На помощь героине приходят курочка Чикколина, бычок Гут и другие местные жители, и всe бы ничего, но кто-то то и дело крадeт у энтузиастов продукты.

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Информация

Страна
Норвегия
Качество
SD
Жанры
Мультфильмы

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Веселая ферма»