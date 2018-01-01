Веселая ферма (мультфильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Городская корова Клара мечтает стать знаменитым пекарем и решает провести летние каникулы на ферме с пользой, открыв кулинарный стартап. На помощь героине приходят курочка Чикколина, бычок Гут и другие местные жители, и всe бы ничего, но кто-то то и дело крадeт у энтузиастов продукты.



Веселая ферма смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.