Веселая ферма (мультфильм, 2018) смотреть онлайн
8.62018, KuToppen
Мультфильмы63 мин0+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Городская корова Клара мечтает стать знаменитым пекарем и решает провести летние каникулы на ферме с пользой, открыв кулинарный стартап. На помощь героине приходят курочка Чикколина, бычок Гут и другие местные жители, и всe бы ничего, но кто-то то и дело крадeт у энтузиастов продукты.
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Информация
СтранаНорвегия
КачествоSD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
5.1 IMDb
- ЛИРежиссёр
Лизе
И. Осволл
- МААктриса
Марит
Андреассен
- ООАктриса
Ода
Осволл Аватсмарк
- ДДАктриса
Джули-Энн
Дин
- МЭАктёр
Матс
Элдоэн
- ХФАктриса
Хенриетта
Фэй-Шолль
- ШФАктриса
Шарлотта
Фрогнер
- СДАктёр
Стиг
Дж. Хаген
- ЯМАктёр
Ян
Мартин Йонсен
- СКАктриса
Сольвейг
Клоппен
- ОХПродюсер
Ове
Хайборг
- ФКПродюсер
Фредрик
Кёстеруд
- ЯСАктриса дубляжа
Яна
Смирнова
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Иванова
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- АЭМонтажёр
Арнт
Эгиль Андреассен
- ГСКомпозитор
Гауте
Сторас