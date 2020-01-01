Верните мои руки (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Микрохирург Вадим Кеосьян специализируется на реплантации травматически отчлененных сегментов верхних конечностей, проще говоря — пришивает обратно отрубленные или отрезанные пальцы и кисти рук. Заслуженный врач Российской Федерации, он успешно практикует более 20 лет. Но Кеосьян не только звезда хирургии, он еще и популярный видеоблогер. Зрители получат уникальную возможность увидеть изнутри мир российской медицины и микрохирургии: побывать в операционной и на внутренних собраниях персонала крупной больницы, узнать, чем живет высококвалифицированный хирург, из чего состоит его день, какие эмоции он испытывает на работе.



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