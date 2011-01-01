Вербо (фильм, 2011) смотреть онлайн

Главная героиня молодежной фантастической драмы «Вербо», пятнадцатилетняя Сара (дебютантка Альба Гарсия) пытается познать себя и найти свое предназначение, но в итоге приходит к печальному выводу, что для нее нет места в этом жестоком, сером и прагматичном мире. Находясь на пороге фатального р�ешения, девушка попадает в иную реальность, своеобразное Зазеркалье, где ей предстоит сделать выбор между жизнью и смертью. Какой путь предпочтет современная Алиса, вы можете узнать, посмотрев фильм «Вербо» онлайн и абсолютно бесплатно.



Лента стала полнометражным дебютом испанского сценариста и режиссера Эдуардо Чаперо-Джексона, известного по работе над картиной Алехандро Аменабара «Другие» в качестве продюсера. «Вербо» – его по-настоящему личное высказывание об испытаниях, которые приходится пройти художнику на пути к творческому становлению. В то же время фильм является эталонной драмой взросления, что делает его интересным широкому кругу зрителей. Вдобавок – картина насыщена визуальными эффектами и анимацией и вызывает интерес не только в философском, но и в зрелищном плане. Убедиться в этом вы можете, если посмотрите «Вербо» онлайн и в хорошем качестве.



Вербо смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.