Вербо (фильм, 2011) смотреть онлайн
О фильме
Главная героиня молодежной фантастической драмы «Вербо», пятнадцатилетняя Сара (дебютантка Альба Гарсия) пытается познать себя и найти свое предназначение, но в итоге приходит к печальному выводу, что для нее нет места в этом жестоком, сером и прагматичном мире. Находясь на пороге фатального р�ешения, девушка попадает в иную реальность, своеобразное Зазеркалье, где ей предстоит сделать выбор между жизнью и смертью. Какой путь предпочтет современная Алиса, вы можете узнать, посмотрев фильм «Вербо» онлайн и абсолютно бесплатно.
Лента стала полнометражным дебютом испанского сценариста и режиссера Эдуардо Чаперо-Джексона, известного по работе над картиной Алехандро Аменабара «Другие» в качестве продюсера. «Вербо» – его по-настоящему личное высказывание об испытаниях, которые приходится пройти художнику на пути к творческому становлению. В то же время фильм является эталонной драмой взросления, что делает его интересным широкому кругу зрителей. Вдобавок – картина насыщена визуальными эффектами и анимацией и вызывает интерес не только в философском, но и в зрелищном плане. Убедиться в этом вы можете, если посмотрите «Вербо» онлайн и в хорошем качестве.
Вербо смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаИспания
ЖанрФантастика, Драмы
КачествоSD
Время83 мин / 01:23
Рейтинг
- Режиссёр
Эдуардо
Чаперо-Джексон
- Актриса
Альба
Гарсия
- МААктёр
Мигель
Анхель Сильвестре
- Актриса
Вероника
Эчеги
- Актёр
Виктор
Клавихо
- Актриса
Макарена
Гомес
- АЙАктёр
Адам
Йезерски
- ФСАктёр
Фернандо
Сото
- МААктриса
Мишель
Асанте
- НСАктёр
Нассер
Салех Ибрихим
- МСАктёр
Маноло
Соло
- Сценарист
Эдуардо
Чаперо-Джексон
- Продюсер
Белен
Атьенса
- Продюсер
Энрике
Лопес Лавинье
- ААПродюсер
Альваро
Аугустин
- ГРХудожник
Густаво
Рамирес
- РРХудожница
Росио
Редондо
- ЕРМонтажёр
Елена
Руис
- ХКОператор
Хуан
Карлос Гомес
- ПГКомпозитор
Паскаль
Гейн