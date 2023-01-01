WinkФильмыВеликий переломАктёры и съёмочная группа фильма «Великий перелом»
Актёры и съёмочная группа фильма «Великий перелом»
Режиссёры
Актёры
Актёркомандующий фронтом, генерал-полковник Муравьев
Михаил Державин
Актёрначальник штаба фронта, генерал-полковник Виноградов
Петр Андриевский
Актёрчлен Военного совета фронта, генерал-майор Лавров
Юрий Толубеев
Актёркомандующий 21-й армией, генерал-лейтенант Кривенко
Андрей Абрикосов
Актёргенерал-лейте�нант инженерных войск Пантелеев
Александр Зражевский
Актёрначальник оперативного отдела фронта, генерал-майор
Николай Корн
Актёршофер командующего Минутка
Марк Бернес
Актёрлейтенант Федоров
Владимир Марьев
АктёрСтепан
Павел Волков
Актёрначальник разведки фронта, генерал-майор
С. Рахманин
АктрисаЛиза Муравьева