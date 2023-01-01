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Фильмы
Великий перелом
Актёры и съёмочная группа фильма «Великий перелом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Великий перелом»

Режиссёры

Фридрих Эрмлер

Фридрих Эрмлер

Режиссёр

Актёры

Михаил Державин

Михаил Державин

Актёркомандующий фронтом, генерал-полковник Муравьев
Петр Андриевский

Петр Андриевский

Актёрначальник штаба фронта, генерал-полковник Виноградов
Юрий Толубеев

Юрий Толубеев

Актёрчлен Военного совета фронта, генерал-майор Лавров
Андрей Абрикосов

Андрей Абрикосов

Актёркомандующий 21-й армией, генерал-лейтенант Кривенко
Александр Зражевский

Александр Зражевский

Актёргенерал-лейтенант инженерных войск Пантелеев
Николай Корн

Николай Корн

Актёрначальник оперативного отдела фронта, генерал-майор
Марк Бернес

Марк Бернес

Актёршофер командующего Минутка
Владимир Марьев

Владимир Марьев

Актёрлейтенант Федоров
Павел Волков

Павел Волков

АктёрСтепан
С. Рахманин

С. Рахманин

Актёрначальник разведки фронта, генерал-майор
Галина Инютина

Галина Инютина

АктрисаЛиза Муравьева

Сценаристы

Борис Чирсков

Борис Чирсков

Сценарист

Художники

Николай Суворов

Николай Суворов

Художник

Монтажёры

Евгения Маханькова

Евгения Маханькова

Монтажёр

Операторы

Аркадий Кольцатый

Аркадий Кольцатый

Оператор