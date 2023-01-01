Великий перелом
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Великий перелом

Великий перелом (фильм, 1945) смотреть онлайн

8.91945, Великий перелом
Драма, Военный103 мин0+

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О фильме

Фильм рассказывает о судьбах тех, кто принимал участие в Сталинградской битве в 1942 году, ставшей переломом в Великой Отечественной войне. В течение пяти месяцев город сопротивлялся фашистскому наступлению. Отдать Сталинград врагу - значило проиграть войну, но и удержать город казалось почти невозможно...

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Страна
СССР
Жанр
Военный, Драма
Время
103 мин / 01:43

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