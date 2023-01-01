Великий перелом (фильм, 1945) смотреть онлайн

Фильм рассказывает о судьбах тех, кто принимал участие в Сталинградской битве в 1942 году, ставшей переломом в Великой Отечественной войне. В течение пяти месяцев город сопротивлялся фашистскому наступлению. Отдать Сталинград врагу - значило проиграть войну, но и удержать город казалось почти невозможно...



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