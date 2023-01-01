Великий перелом (фильм, 1945) смотреть онлайн
8.91945, Великий перелом
Драма, Военный103 мин0+
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О фильме
Фильм рассказывает о судьбах тех, кто принимал участие в Сталинградской битве в 1942 году, ставшей переломом в Великой Отечественной войне. В течение пяти месяцев город сопротивлялся фашистскому наступлению. Отдать Сталинград врагу - значило проиграть войну, но и удержать город казалось почти невозможно...
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Рейтинг
- ФЭРежиссёр
Фридрих
Эрмлер
- МДАктёр
Михаил
Державин
- ПААктёр
Петр
Андриевский
- ЮТАктёр
Юрий
Толубеев
- АААктёр
Андрей
Абрикосов
- АЗАктёр
Александр
Зражевский
- НКАктёр
Николай
Корн
- МБАктёр
Марк
Бернес
- ВМАктёр
Владимир
Марьев
- ПВАктёр
Павел
Волков
- СРАктёр
С.
Рахманин
- ГИАктриса
Галина
Инютина
- БЧСценарист
Борис
Чирсков
- НСХудожник
Николай
Суворов
- ЕММонтажёр
Евгения
Маханькова
- АКОператор
Аркадий
Кольцатый