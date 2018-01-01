Wink
Детям
Великие холода
Актёры и съёмочная группа фильма «Великие холода»

Актёры и съёмочная группа фильма «Великие холода»

Режиссёры

Николай Серебряков

Николай Серебряков

Режиссёр

Актёры

Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих

Актриса

Сценаристы

Софья Прокофьева

Софья Прокофьева

Сценарист

Художники

Алина Спешнева

Алина Спешнева

Художница

Монтажёры

Надежда Трещёва

Надежда Трещёва

Монтажёр

Композиторы

Эдуард Артемьев

Эдуард Артемьев

Композитор