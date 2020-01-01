Великая война (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Военная драма с Роном Перлманом и Билли Зейном об отряде белых солдат которым во время Первой мировой нужно спасти полк чернокожих бойцов, отрезанных противником. 1918 год, Франция. Лейтенант Уильям Риверс ведет подчиненных ему солдат на необычное задание — вызволить из западни взвод афроамериканцев, удерживаемый немецкими вооруженными силами. Помогает им в этом рядовой Джон Кейн, сумевший сбежать из казалось безвыходной ситуации и рассказать о происходящем союзникам. Отряд не в восторге от миссии — среди его членов хватает националистов. Смогут ли они справиться с предрассудками и выполнить задание, узнаете из фильма «Великая война», посмотрев его онлайн в сервисе Wink.



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