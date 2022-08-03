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Ведьмы из Сугаррамурди

Ведьмы из Сугаррамурди (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Las brujas de Zugarramurdi
Комедия, Приключения109 мин18+

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О фильме

Трое незадачливых воришек попадают в заколдованный город, где на протяжении веков правят бал коварные ведьмы. Задача героев проста — унести ноги из страшного места. Для этого надо постараться не влюбиться в обитательниц этого гиблого места…

Страна
Испания, Франция
Жанр
Комедия, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьмы из Сугаррамурди»