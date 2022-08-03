Ведьмы из Сугаррамурди (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Las brujas de Zugarramurdi
Комедия, Приключения109 мин18+
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О фильме
Трое незадачливых воришек попадают в заколдованный город, где на протяжении веков правят бал коварные ведьмы. Задача героев проста — унести ноги из страшного места. Для этого надо постараться не влюбиться в обитательниц этого гиблого места…
СтранаИспания, Франция
ЖанрКомедия, Приключения, Фэнтези
КачествоSD
Время109 мин / 01:49
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Алекс
де ла Иглесиа
- Актёр
Уго
Сильва
- Актёр
Марио
Касас
- Актёр
Пепон
Ниэто
- КБАктриса
Каролина
Банг
- ТПАктриса
Тереле
Павес
- ХОАктёр
Хайме
Ордоньес
- ГААктёр
Гэбриел
Анхель Делгадо
- ССАктёр
Сантьяго
Сегура
- Актриса
Макарена
Гомес
- СдАктёр
Секун
де ла Роса
- ХГСценарист
Хорхе
Геррикаэчеварриа
- Сценарист
Алекс
де ла Иглесиа
- Продюсер
Энрике
Сересо
- ВФПродюсер
Веране
Фредиани
- ФРПродюсер
Франк
Рибьере
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ПДХудожник
Пако
Дельгадо
- ПБМонтажёр
Пабло
Бланко
- КдОператор
Кико
де ла Рика
- ХВКомпозитор
Хоан
Валент