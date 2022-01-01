Ведьма: Реинкарнация
Wink
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Ведьма: Реинкарнация
6.62022, Mal de ojo
Ужасы95 мин16+
Родители оставляют двух сестер погостить у бабушки, которая оказывается не такой уж заботливой. Мексиканский хоррор о каникулах в деревне

Ведьма: Реинкарнация (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мексиканский мистический хоррор о внучках, которые подозревают, что их бабушка — ведьма. 13-летняя Нала страдает от одиночества и чувствует, что родители не уделяют ей внимания, полностью сосредоточившись на проблемах со здоровьем ее младшей сестры Луны. Но однажды они и вовсе оставляют обеих дочерей, решив, что пребывание у бабушки Жозефы, которую сестры никогда не видели, пойдет тяжелобольной малышке на пользу. Старушка сразу кажется Нале и Луне пугающей, а когда служанка рассказывает им легенду о лугару — ведьме-вампирше в обличье пожилой женщины — сестры понимают, что их опасения не напрасны. Неужели Жозефа и вправду не человек или все это игры детского воображения, расскажет «Ведьма: Реинкарнация» — фильм 2022 смотреть онлайн можно в хорошем качестве на Wink.

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Информация

Страна
Мексика
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ведьма: Реинкарнация»

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