Ведьма Лилли и Заколдованное Рождество (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Хотя Лилли внешне не отличается от других школьниц, она – самая настоящая ведьма, и умело это скрывает от всех. В ее комнате живет Гектор, зеленый дракончик. Домашние думают, что это мягкая игрушка, а на самом деле это вполне разумное существо, умеющее мыслить и разговаривать. Лилли не верит в Рождество и в то, Санта-Клаус существует, она знает, что ей и ее младшему брату Леону приносит подарки их бабушка в маскарадном костюме. И да, ей снова не подарят кролика, ведь у Леона аллергия на шерсть домашних животных. С досады Лилли читает магическое заклинание, и призывает в наш мир Рупрехта, слугу Санты-Клауса. И этим своим необдуманным шагом она запускает целую череду самых невероятных событий.
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Информация
Рейтинг
- ВГРежиссёр
Вольфганг
Гроос
- ХЭАктриса
Хедда
Эрлебах
- ММАктёр
Михаэль
Миттермейер
- АОАктриса
Алейна
Обид
- Актёр
Юрген
Фогель
- КШАктёр
Кристофер
Шерф
- АДАктёр
Абдулла
Далиоглу
- КБАктёр
Кристоф
Биттенауэр
- ГДАктриса
Герти
Драссль
- МХАктриса
Мареза
Хёрбигер
- АКАктриса
Аня
Клинг
- КСценарист
Книстер
- МКПродюсер
Майкл
Колдвей
- КМПродюсер
Коринна
Менер
- НЯАктриса дубляжа
Ниёле
Яушева
- АЛАктёр дубляжа
Андрей
Лёвин
- ВЛАктриса дубляжа
Василиса
Летенкова
- ЮРАктёр дубляжа
Юрий
Романов
- АКАктёр дубляжа
Артем
Казюханов
- СКХудожница
Софи
Каллертс
- БНМонтажёр
Бритта
Налер
- АККомпозитор
Анна
Катрин Дерн