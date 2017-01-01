Ведьма Лилли и Заколдованное Рождество (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Хотя Лилли внешне не отличается от других школьниц, она – самая настоящая ведьма, и умело это скрывает от всех. В ее комнате живет Гектор, зеленый дракончик. Домашние думают, что это мягкая игрушка, а на самом деле это вполне разумное существо, умеющее мыслить и разговаривать. Лилли не верит в Рождество и в то, Санта-Клаус существует, она знает, что ей и ее младшему брату Леону приносит подарки их бабушка в маскарадном костюме. И да, ей снова не подарят кролика, ведь у Леона аллергия на шерсть домашних животных. С досады Лилли читает магическое заклинание, и призывает в наш мир Рупрехта, слугу Санты-Клауса. И этим своим необдуманным шагом она запускает целую череду самых невероятных событий.







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