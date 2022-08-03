Вечная красота
Wink
Фильмы
Вечная красота

Вечная красота (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Eternal Beauty
Драма, Комедия90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

После того как жених оставил ее одну у алтаря, Джейн, стараниями безжалостных родственников, 20 лет провела в психбольнице. Последствия шоковой терапии и тяжелых лекарств дают о себе знать, но жизнерадостная женщина не сдается и решает начать всe сначала. Первым делом она бросает препараты, а потом знакомится с музыкантом, который, несмотря на собственных «тараканов», понимает ее, как никто другой.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb