Вечная красота (фильм, 2019) смотреть онлайн

После того как жених оставил ее одну у алтаря, Джейн, стараниями безжалостных родственников, 20 лет провела в психбольнице. Последствия шоковой терапии и тяжелых лекарств дают о себе знать, но жизнерадостная женщина не сдается и решает начать всe сначала. Первым делом она бросает препараты, а потом знакомится с музыкантом, который, несмотря на собственных «тараканов», понимает ее, как никто другой.

