Вечная красота (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Eternal Beauty
Драма, Комедия90 мин18+
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О фильме
После того как жених оставил ее одну у алтаря, Джейн, стараниями безжалостных родственников, 20 лет провела в психбольнице. Последствия шоковой терапии и тяжелых лекарств дают о себе знать, но жизнерадостная женщина не сдается и решает начать всe сначала. Первым делом она бросает препараты, а потом знакомится с музыкантом, который, несмотря на собственных «тараканов», понимает ее, как никто другой.
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD, SD
Время90 мин / 01:30
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.3 IMDb