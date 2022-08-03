Фильм Вдова (2020)
О фильме
В лесах Ленобласти ежегодно пропадают сотни людей. Во время тренировочной поисковой операции волонтеры получают информацию об исчезновении мальчика и решают его найти. Однако в чаще леса спасатели-энтузиасты обнаруживают не ребенка, а странную женщину, которая бьется в истерике и выкрикивает проклятия. Как это связано с местной легендой о призраке ведьмы по прозвищу Хромая Вдова?
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ИМРежиссёр
Иван
Минин
- ВПАктриса
Виктория
Потемина
- АГАктриса
Анастасия
Грибова
- МБАктриса
Маргарита
Бычкова
- ИААктёр
Илья
Агапов
- АААктёр
Алексей
Анискин
- КНАктёр
Константин
Нестерко
- Актёр
Олег
Чугунов
- ТРАктриса
Татьяна
Рощина
- ИМСценарист
Иван
Минин
- ИКСценарист
Иван
Капитонов
- НДСценарист
Наталья
Дубовая
- СПСценарист
Святослав
Подгаевский
- ИКПродюсер
Иван
Капитонов
- СППродюсер
Святослав
Подгаевский
- АЕПродюсер
Александр
Емельянов
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- АТХудожница
Александра
Талалуева
- ММОператор
Максим
Миханюк