Фильм Вдова (2020)

В лесах Ленобласти ежегодно пропадают сотни людей. Во время тренировочной поисковой операции волонтеры получают информацию об исчезновении мальчика и решают его найти. Однако в чаще леса спасатели-энтузиасты обнаруживают не ребенка, а странную женщину, которая бьется в истерике и выкрикивает проклятия. Как это связано с местной легендой о призраке ведьмы по прозвищу Хромая Вдова?

