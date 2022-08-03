Вдова
Wink
Фильмы
Вдова
2020, Вдова
Ужасы82 мин18+

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Фильм Вдова (2020)

О фильме

В лесах Ленобласти ежегодно пропадают сотни людей. Во время тренировочной поисковой операции волонтеры получают информацию об исчезновении мальчика и решают его найти. Однако в чаще леса спасатели-энтузиасты обнаруживают не ребенка, а странную женщину, которая бьется в истерике и выкрикивает проклятия. Как это связано с местной легендой о призраке ведьмы по прозвищу Хромая Вдова?

Страна
Россия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вдова»