9 мая 1945 года, небольшая немецкая деревня, захваченная советскими войсками. Иван, проявляет снисходительность к несчастному немецкому парню, которого война заставила в 13 лет взять в руки оружие. С одной стороны, Юрген – солдат, и Иван должен обращаться с ним как с врагом. С другой стороны, Иван видит в нем еще маленького мальчика, который рано потерял мать и тяжело переживает свою солдатскую долю. Не смотря на столь сильную противоположность, они находят общий язык, но тут в их отношения вмешивается суровая реальность войны.

