Васенин
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Васенин

Васенин (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.52015, Васенин
Документальные57 мин18+
Фильм в подписке «START»

Сюжет

История русского солдата, который героически сражался на стороне французского Сопротивления после побега из фашистского плена, потрясла весь мир. Накануне 95-го юбилея Николай Максимович повторяет путь своей молодости — в далeкую Францию, где когда-то простился с боевыми товарищами...

Васенин смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Документальные

Рейтинг

8.0 КиноПоиск