Васенин (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.52015, Васенин
Документальные57 мин18+
Фильм в подписке «START»
Сюжет
История русского солдата, который героически сражался на стороне французского Сопротивления после побега из фашистского плена, потрясла весь мир. Накануне 95-го юбилея Николай Максимович повторяет путь своей молодости — в далeкую Францию, где когда-то простился с боевыми товарищами...
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Информация
СтранаРоссия, Франция
КачествоFull HD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
- НВАктёр
Николай
Васенин
- ФСАктёр
Фёдор
Смердов
- ПМАктёр
Пьер
Моно
- Актёр
Николай
Наумов
- АПАктёр
Андрей
Переверзев
- АБАктёр
Андрей
Бахарев
- ЮСАктриса
Юлия
Саюшкина
- ПСПродюсер
Павел
Саблин
- ДАМонтажёр
Денис
Алатарцев
- ТБМонтажёр
Тимур
Белый
- ЕЩМонтажёр
Евгений
Щеголев
- ПСОператор
Павел
Саблин
- ЕДКомпозитор
Евгений
Драчёв
- АСКомпозитор
Алёна
Суркова
- СГКомпозитор
Станислав
Горелов
- РПКомпозитор
Роман
Печеркин