Васенин (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

История русского солдата, который героически сражался на стороне французского Сопротивления после побега из фашистского плена, потрясла весь мир. Накануне 95-го юбилея Николай Максимович повторяет путь своей молодости — в далeкую Францию, где когда-то простился с боевыми товарищами...



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